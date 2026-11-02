Jadwal Waktu Shalat Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya Besok Selasa, 3 November 2026

JawaPos.com - Memasuki pekan pertama November 2026, umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam menjadi hal penting agar berbagai aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 3/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:

Imsak: 03.55 WIB

Subuh: 04.05 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.52 WIB

Magrib: 17.52 WIB

Isya: 18.59 WIB