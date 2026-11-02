Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 2 November 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki pekan pertama November 2026, umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam dapat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Mengacu pada data jadwal yang diberikan untuk Bimas Islam Kemenag, berikut rincian waktu shalat wilayah Bandung yang perlu dikonfirmasi untuk Senin, 02/11/2026:

Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.52 WIB

Magrib: 17.52 WIB

Isya: 18.59 WIB