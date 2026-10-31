Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Minggu, 1 November 2026

JawaPos.com - Menjalankan shalat tepat waktu merupakan salah satu kewajiban penting bagi umat Islam.

Oleh karena itu, mengetahui jadwal shalat setiap hari dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri untuk beribadah di tengah berbagai kesibukan, baik saat bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 1/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.18 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.35 WIB

Asar: 14.47 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.56 WIB