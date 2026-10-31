Jadwal Waktu Shalat Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya Besok Minggu, 1 November 2026

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Menjalankan shalat tepat waktu merupakan salah satu kewajiban penting bagi umat Islam.
Oleh karena itu, mengetahui jadwal shalat setiap hari dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri untuk beribadah di tengah berbagai kesibukan, baik saat bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 1/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:
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Imsak: 03.54 WIB
Subuh: 04.04 WIB
Terbit: 05.18 WIB
Duha: 05.46 WIB
Zuhur: 11.35 WIB
Asar: 14.47 WIB
Magrib: 17.45 WIB
Isya: 18.56 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Tasikmalaya untuk menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan waktu ibadah. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat sedikit berbeda di sejumlah lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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