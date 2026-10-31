Jadwal Waktu Shalat Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya Besok Minggu, 1 November 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu cara bagi umat Islam untuk menjaga ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah.

Di tengah berbagai kesibukan, seperti bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan agar tetap selaras dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 1/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:

Imsak: 04.00 WIB

Subuh: 04.10 WIB

Terbit: 05.24 WIB

Duha: 05.52 WIB

Zuhur: 11.41 WIB

Asar: 14.53 WIB

Magrib: 17.51 WIB

Isya: 19.02 WIB