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Penulis: Lania Monica
Minggu, 1 November 2026 | 06.31 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya Besok Minggu, 1 November 2026

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat./(Freepik) - Image

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat./(Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari dapat membantu umat Islam mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah padatnya aktivitas, baik saat bekerja, belajar, maupun mengurus keperluan sehari-hari, informasi waktu shalat menjadi panduan penting agar kewajiban beribadah tetap terlaksana dengan baik.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 1/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:

  • Imsak: 03.57 WIB

  • Subuh: 04.07 WIB

  • Terbit: 05.21 WIB

  • Duha: 05.49 WIB

  • Zuhur: 11.38 WIB

  • Asar: 14.50 WIB

  • Magrib: 17.47 WIB

  • Isya: 18.58 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Purwakarta untuk menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan waktu ibadah. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat sedikit berbeda di sejumlah lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing

    Editor: Hanny Suwindari
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