Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 31 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya

JawaPos.com - Menunaikan shalat tepat waktu merupakan salah satu kewajiban penting bagi umat Islam.

Oleh karena itu, mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu masyarakat mempersiapkan waktu ibadah di tengah berbagai kesibukan, baik saat bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas lainnya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:

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Imsak: 03.57 WIB

Subuh: 04.07 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.50 WIB

Magrib: 17.51 WIB

Isya: 18.58 WIB