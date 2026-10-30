Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cianjur dan Sekitarnya Besok Sabtu, 31 Oktober 2026

JawaPos.com - Menjalankan shalat tepat waktu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang perlu diperhatikan di tengah kesibukan sehari-hari.

Untuk itu, mengetahui jadwal shalat menjadi salah satu cara agar masyarakat dapat mengatur aktivitas dengan lebih baik, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan berbagai kegiatan lainnya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:

Imsak: 03.58 WIB

Subuh: 04.08 WIB

Terbit: 05.22 WIB

Duha: 05.50 WIB

Zuhur: 11.39 WIB

Asar: 14.51 WIB

Magrib: 17.48 WIB

Isya: 18.59 WIB