Jadwal Waktu Shalat Wilayah Majalengka dan Sekitarnya Besok Sabtu, 31 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui waktu shalat menjadi salah satu hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah dengan tepat waktu.
Di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan berbagai kegiatan lainnya, jadwal shalat dapat menjadi pedoman untuk mengatur aktivitas tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:
Imsak: 03.54 WIB
Subuh: 04.04 WIB
Terbit: 05.18 WIB
Duha: 05.46 WIB
Zuhur: 11.34 WIB
Asar: 14.47 WIB
Magrib: 17.44 WIB
Isya: 18.55 WIB
Jadwal tersebut dapat digunakan masyarakat Majalengka sebagai acuan untuk menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan waktu ibadah. Meski demikian, waktu shalat dapat sedikit berbeda di sejumlah lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022