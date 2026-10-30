Jadwal Waktu Shalat Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Besok Sabtu, 31 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian merupakan hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah kesibukan bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas lainnya, informasi waktu shalat dapat menjadi panduan untuk mengatur kegiatan sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 31/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:

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Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.18 WIB

Duha: 05.46 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.47 WIB

Magrib: 17.43 WIB

Isya: 18.54 WIB