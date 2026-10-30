Tak Hanya untuk Tempat Ibadah, Wakaf Bisa Jadi Penopang Layanan Kesehatan

JawaPos.com - Pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada pembangunan tempat ibadah namun dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menjadi salah satu sumber dukungan bagi fasilitas publik sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Potensi tersebut sejalan bersama Cinta Quran Foundation (CQF) dan Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) dengan Rumah Sakit Wakaf.

Program ini menargetkan penghimpunan dana Rp 231 miliar untuk memperkuat fasilitas rumah sakit, meningkatkan pelayanan medis, serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.

Wakaf ini merupakan yang kesekian kalinya setelah CQF juga mewakafkan ke masjid dan pendidikan.

“Kemudian kita berpikir, oh iya ke masjid, sosial sudah. Kemudian dakwah sosial di masjid, kemudian pendidikan sudah," kata Founder Cinta Quran Foundation Ustaz Fatih Karim.

Baca Juga:Kemenag Gagas Gerakan Bersarung Sepekan Sekali bagi ASN

"Pergerakan apalagi, ada satu yang belum, tapi itu merupakan doa yang didoakan Nabi ketika kita minum air zam zam, yaitu kesehatan,” terang Fatih Karim di Jakarta.

Adapun RSIB tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur.