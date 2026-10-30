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Penulis: Nanda Prayoga
Jumat, 30 Oktober 2026 | 21.52 WIB

Tak Hanya untuk Tempat Ibadah, Wakaf Bisa Jadi Penopang Layanan Kesehatan

Founder Cinta Quran Foundation Ustadz Fatih Karim (kedua dari kanan). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Founder Cinta Quran Foundation Ustadz Fatih Karim (kedua dari kanan). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada pembangunan tempat ibadah namun dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menjadi salah satu sumber dukungan bagi fasilitas publik sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Potensi tersebut sejalan bersama Cinta Quran Foundation (CQF) dan Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) dengan Rumah Sakit Wakaf.

Program ini menargetkan penghimpunan dana Rp 231 miliar untuk memperkuat fasilitas rumah sakit, meningkatkan pelayanan medis, serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.

Wakaf ini merupakan yang kesekian kalinya setelah CQF juga mewakafkan ke masjid dan pendidikan.

“Kemudian kita berpikir, oh iya ke masjid, sosial sudah. Kemudian dakwah sosial di masjid, kemudian pendidikan sudah," kata Founder Cinta Quran Foundation Ustaz Fatih Karim.

"Pergerakan apalagi, ada satu yang belum, tapi itu merupakan doa yang didoakan Nabi ketika kita minum air zam zam, yaitu kesehatan,” terang Fatih Karim di Jakarta.

Adapun RSIB tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

Kolaborasi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan medis, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai program sosial di bidang kesehatan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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