Jadwal Waktu Shalat Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari dapat membantu umat Islam mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Di tengah padatnya aktivitas, baik saat bekerja, belajar, maupun mengurus keperluan sehari-hari, informasi waktu shalat menjadi panduan penting agar kewajiban beribadah tetap terlaksana dengan baik.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:
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Imsak: 03.57 WIB
Subuh: 04.07 WIB
Terbit: 05.21 WIB
Duha: 05.49 WIB
Zuhur: 11.38 WIB
Asar: 14.50 WIB
Magrib: 17.47 WIB
Isya: 18.58 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Purwakarta untuk menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan waktu ibadah. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat sedikit berbeda di sejumlah lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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