Jadwal Waktu Shalat Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari dapat membantu umat Islam mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah padatnya aktivitas, baik saat bekerja, belajar, maupun mengurus keperluan sehari-hari, informasi waktu shalat menjadi panduan penting agar kewajiban beribadah tetap terlaksana dengan baik.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:

Imsak: 03.57 WIB

Subuh: 04.07 WIB

Terbit: 05.21 WIB

Duha: 05.49 WIB

Zuhur: 11.38 WIB

Asar: 14.50 WIB

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.58 WIB