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Penulis: Lania Monica
Jumat, 30 Oktober 2026 | 02.31 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cianjur dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat./(Freepik) - Image

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat./(Freepik)

JawaPos.com - Menjalankan shalat tepat waktu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang perlu diperhatikan di tengah kesibukan sehari-hari.

Untuk itu, mengetahui jadwal shalat menjadi salah satu cara agar masyarakat dapat mengatur aktivitas dengan lebih baik, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan berbagai kegiatan lainnya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:

  • Imsak: 03.58 WIB

  • Subuh: 04.08 WIB

  • Terbit: 05.22 WIB

  • Duha: 05.50 WIB

  • Zuhur: 11.39 WIB

  • Asar: 14.51 WIB

  • Magrib: 17.48 WIB

  • Isya: 18.59 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Cianjur dalam mengatur kegiatan sehari-hari agar tetap dapat menunaikan ibadah sesuai waktunya. Meski demikian, waktu shalat dapat sedikit berbeda di beberapa lokasi karena perbedaan letak geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.

    Editor: Hanny Suwindari
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