Jadwal Waktu Shalat Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

JawaPos.com - Menunaikan shalat tepat waktu merupakan salah satu kewajiban penting bagi umat Islam.

Oleh karena itu, mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu masyarakat mempersiapkan waktu ibadah di tengah berbagai kesibukan, baik saat bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas lainnya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:

Baca Juga:Instagram Uji Fitur Video Durasi Panjang 90 Menit

Imsak: 03.57 WIB

Subuh: 04.07 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.50 WIB

Magrib: 17.51 WIB

Isya: 18.58 WIB