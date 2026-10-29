Jadwal Waktu Shalat Wilayah Garut dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu hal penting bagi umat Islam untuk menjaga ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah.

Di tengah berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga mengurus keperluan sehari-hari, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan agar tetap selaras dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:

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Imsak: 03.55 WIB

Subuh: 04.05 WIB

Terbit: 05.15 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.48 WIB

Magrib: 17.50 WIB

Isya: 18.57 WIB