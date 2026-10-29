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Penulis: Lania Monica
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.12 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Cirebon dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan waktunya.

Di tengah kesibukan bekerja, belajar, maupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat menyusun kegiatan harian tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

  • Imsak: 03.53 WIB

  • Subuh: 04.03 WIB

  • Terbit: 05.17 WIB

  • Duha: 05.45 WIB

  • Zuhur: 11.33 WIB

  • Asar: 14.46 WIB

  • Magrib: 17.43 WIB

  • Isya: 18.54 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Cirebon untuk menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan waktu ibadah. Meski demikian, waktu shalat dapat memiliki sedikit perbedaan di sejumlah lokasi karena kondisi geografis, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.

    Editor: Hanny Suwindari
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