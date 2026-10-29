Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 29 Oktober 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu hal penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.

Di tengah kesibukan bekerja, belajar, maupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 29/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 03.52 WIB

Subuh: 04.02 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.45 WIB

Magrib: 17.43 WIB

Isya: 18.54 WIB