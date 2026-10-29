Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 29 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan waktunya.

Di tengah kesibukan bekerja, belajar, maupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat menyusun kegiatan harian tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 29/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

Imsak: 03.53 WIB

Subuh: 04.03 WIB

Terbit: 05.17 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.46 WIB

Magrib: 17.43 WIB

Isya: 18.54 WIB