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Penulis: Lania Monica
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.00 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 29 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Freepik) - Image

Ilustrasi shalat (Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah padatnya aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga menjalankan kegiatan lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur rutinitas tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 29/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

  • Imsak: 03.56 WIB

  • Subuh: 04.06 WIB

  • Terbit: 05.16 WIB

  • Duha: 05.48 WIB

  • Zuhur: 11.37 WIB

  • Asar: 14.49 WIB

  • Magrib: 17.51 WIB

  • Isya: 18.57 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Bandung dalam mengatur kegiatan sehari-hari agar tetap dapat menunaikan ibadah sesuai waktunya. Namun, perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat memiliki sedikit perbedaan di sejumlah lokasi, sehingga masyarakat disarankan untuk mengikuti jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.

    Editor: Hanny Suwindari
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