Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Rabu, 28 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Rabu, 28 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 28/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:

Imsak: 03:56 WIB

Subuh: 04:06 WIB

Terbit: 05:20 WIB

Duha: 05:47 WIB

Zuhur: 11:35 WIB

Asar: 14:44 WIB

Magrib: 17:43 WIB

Isya: 18:53 WIB