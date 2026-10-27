Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Garut Besok Rabu, 28 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Garut dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Rabu, 28 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat menjadi hal penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 28/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:

Imsak: 03:57 WIB

Subuh: 04:07 WIB

Terbit: 05:17 WIB

Duha: 05:48 WIB

Zuhur: 11:36 WIB

Asar: 14:45 WIB

Magrib: 17:49 WIB

Isya: 18:55 WIB