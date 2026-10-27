Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cirebon Besok Rabu, 28 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Rabu, 28 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat menjadi hal penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah kesibukan beraktivitas.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 28/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

Imsak: 03:55 WIB

Subuh: 04:05 WIB

Terbit: 05:19 WIB

Duha: 05:46 WIB

Zuhur: 11:34 WIB

Asar: 14:43 WIB

Magrib: 17:43 WIB

Isya: 18:53 WIB