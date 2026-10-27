Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Rabu, 28 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Kamis, 22 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah aktivitas harian.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 28/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

Imsak: 03:59 WIB

Subuh: 04:09 WIB

Terbit: 05:18 WIB

Duha: 05:50 WIB

Zuhur: 11:38 WIB

Asar: 14:46 WIB

Magrib: 17:50 WIB

Isya: 18:56 WIB