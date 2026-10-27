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Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 27 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cianjur dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat. (Picabay) - Image

Ilustrasi shalat. (Picabay)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cianjur dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas, seperti bekerja, belajar, maupun menjalankan kegiatan lainnya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 27/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur:

  • Imsak: 04:01 WIB

  • Subuh: 04:11 WIB

  • Terbit: 05:24 WIB

  • Duha: 05:52 WIB

  • Zuhur: 11:40 WIB

  • Asar: 14:48 WIB

  • Magrib: 17:48 WIB

  • Isya: 18:58 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Cianjur dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui waktu shalat, aktivitas harian dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga kewajiban beribadah tetap terlaksana di tengah kesibukan.

    Editor: Hanny Suwindari
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