Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 26 Oktober 2026 Untuk Wilayah Ciamis dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Ciamis dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Senin, 26 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.
Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas.
Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat dapat mengatur waktu dan mempersiapkan diri agar ibadah berjalan dengan tertib.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:
Imsak: 03:55 WIB
Subuh: 04:05 WIB
Terbit: 05:18 WIB
Duha: 05:46 WIB
Zuhur: 11:34 WIB
Asar: 14:43 WIB
Magrib: 17:44 WIB
Isya: 18:54 WIB
Masyarakat diimbau untuk memperhatikan jadwal tersebut agar dapat menunaikan ibadah dengan tertib dan tepat waktu. Khusus pada hari Jumat, umat Islam juga dianjurkan mempersiapkan diri dan berangkat lebih awal ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022