Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 26 Oktober 2026 Untuk Wilayah Ciamis dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Ciamis dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Senin, 26 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas.

Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat dapat mengatur waktu dan mempersiapkan diri agar ibadah berjalan dengan tertib.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:

Imsak: 03:55 WIB

Subuh: 04:05 WIB

Terbit: 05:18 WIB

Duha: 05:46 WIB

Zuhur: 11:34 WIB

Asar: 14:43 WIB

Magrib: 17:44 WIB

Isya: 18:54 WIB