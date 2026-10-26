Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 26 Oktober 2026 Untuk Wilayah Indramayu dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Indramayu dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Senin, 26 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah kesibukan beraktivitas.

Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat Indramayu dapat mengatur waktu aktivitas sekaligus mempersiapkan diri untuk beribadah dengan lebih tertib.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu:

Imsak: 03:56 WIB

Subuh: 04:06 WIB

Terbit: 05:19 WIB

Duha: 05:47 WIB

Zuhur: 11:35 WIB

Asar: 14:45 WIB

Magrib: 17:43 WIB

Isya: 18:53 WIB