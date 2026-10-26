Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.19 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 26 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Jumat, 23 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas.

Hari Senin memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Selain menunaikan shalat lima waktu, umat Muslim laki-laki juga bersiap melaksanakan shalat Jumat di masjid. Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas agar ibadah tetap terlaksana dengan baik.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

  • Imsak: 03:58 WIB

  • Subuh: 04:08 WIB

  • Terbit: 05:18 WIB

  • Duha: 05:49 WIB

  • Zuhur: 11:37 WIB

  • Asar: 14:47 WIB

  • Magrib: 17:50 WIB

  • Isya: 18:56 WIB

    • Editor: Hanny Suwindari
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Senin, 26 Oktober 2026 - Image
    Islami

    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Senin, 26 Oktober 2026

    Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.37 WIB

    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Senin, 26 Oktober 2026 - Image
    Islami

    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Senin, 26 Oktober 2026

    Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.29 WIB

    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Senin, 26 Oktober 2026 - Image
    Islami

    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Senin, 26 Oktober 2026

    Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.20 WIB

    Terpopuler

    4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
    1

    4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

    2

    4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

    3

    5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

    4

    Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

    5

    Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

    6

    Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

    7

    Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

    8

    Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

    9

    Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

    10

    Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore