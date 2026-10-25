Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan waktu shalat agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah kesibukan sehari-hari.

Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sejak pagi hingga malam sekaligus mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban ibadah.

Bagi masyarakat di wilayah Banjar, Senin, 26 Oktober 2026, jadwal shalat berikut dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan ibadah harian.

Hari Senin juga menjadi waktu penting bagi umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat untuk menunaikan shalat Jumat, sehingga waktu Zuhur perlu diperhatikan sebagai bagian dari persiapan beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 03.54 WIB

Subuh: 04.04 WIB

Terbit: 05.18 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.34 WIB

Asar: 14.42 WIB

Magrib: 17.43 WIB

Isya: 18.53 WIB