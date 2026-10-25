Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu cara untuk membantu umat Islam menjalankan ibadah tepat waktu di tengah kesibukan.

Dengan mengetahui waktu imsak hingga Isya, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban shalat.

Bagi masyarakat di wilayah Tasikmalaya, Senin, 26 Oktober 2026, jadwal shalat berikut dapat dijadikan panduan untuk beribadah sejak pagi hingga malam.

Selain shalat lima waktu, umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat juga perlu mempersiapkan diri untuk menunaikan shalat Jumat sesuai waktunya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:

Imsak: 03.56 WIB

Subuh: 04.06 WIB

Terbit: 05.19 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.35 WIB

Asar: 14.44 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.55 WIB