Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Senin, 26 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu cara untuk membantu umat Islam menjalankan ibadah tepat waktu di tengah kesibukan.
Dengan mengetahui waktu imsak hingga Isya, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari sekaligus mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban shalat.
Bagi masyarakat di wilayah Tasikmalaya, Senin, 26 Oktober 2026, jadwal shalat berikut dapat dijadikan panduan untuk beribadah sejak pagi hingga malam.
Selain shalat lima waktu, umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat juga perlu mempersiapkan diri untuk menunaikan shalat Jumat sesuai waktunya.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:
Imsak: 03.56 WIB
Subuh: 04.06 WIB
Terbit: 05.19 WIB
Duha: 05.47 WIB
Zuhur: 11.35 WIB
Asar: 14.44 WIB
Magrib: 17.45 WIB
Isya: 18.55 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Tasikmalaya untuk mengatur kegiatan harian tanpa mengabaikan waktu ibadah. Perlu diperhatikan bahwa waktu shalat dapat berbeda di beberapa lokasi, sehingga masyarakat sebaiknya tetap mengikuti jadwal yang sesuai dengan wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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