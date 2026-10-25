Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sukabumi Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Menjaga ketepatan waktu dalam beribadah menjadi hal penting bagi umat Islam di tengah kesibukan sehari-hari. Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat dapat menyusun aktivitas dengan lebih teratur sekaligus mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sesuai waktunya.

Bagi masyarakat di wilayah Sukabumi, Senin, 26 Oktober 2026, jadwal shalat berikut dapat dijadikan panduan dari pagi hingga malam.

Hari Jumat juga menjadi momen penting bagi umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat Jumat, sehingga waktu Zuhur perlu diperhatikan agar persiapan ibadah berjalan dengan baik.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:

Imsak: 04.02 WIB

Subuh: 04.12 WIB

Terbit: 05.26 WIB

Duha: 05.54 WIB

Zuhur: 11.42 WIB

Asar: 14.51 WIB

Magrib: 17.50 WIB

Isya: 19.01 WIB