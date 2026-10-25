Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Purwakarta Besok Senin, 26 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Menjalankan ibadah tepat waktu merupakan bagian penting dalam keseharian umat Islam. Oleh karena itu, mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas, baik saat bekerja, belajar, maupun menjalankan berbagai kegiatan lainnya.
Bagi umat Islam di wilayah Purwakarta, Senin, 26 Oktober 2026, jadwal shalat berikut bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan waktu ibadah sejak pagi hingga malam.
Selain menunaikan shalat lima waktu, umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat juga perlu mempersiapkan diri untuk melaksanakan shalat Jumat sesuai waktunya.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:
Imsak: 03.59 WIB
Subuh: 04.09 WIB
Terbit: 05.23 WIB
Duha: 05.50 WIB
Zuhur: 11.38 WIB
Asar: 14.48 WIB
Magrib: 17.47 WIB
Isya: 18.57 WIB
Jadwal tersebut dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Purwakarta dalam mengatur kegiatan sehari-hari agar tetap dapat menjalankan ibadah sesuai waktunya. Namun, waktu shalat bisa berbeda di beberapa lokasi, sehingga masyarakat disarankan untuk memperhatikan jadwal yang sesuai dengan wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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