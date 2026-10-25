Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Purwakarta Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Menjalankan ibadah tepat waktu merupakan bagian penting dalam keseharian umat Islam. Oleh karena itu, mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas, baik saat bekerja, belajar, maupun menjalankan berbagai kegiatan lainnya.

Bagi umat Islam di wilayah Purwakarta, Senin, 26 Oktober 2026, jadwal shalat berikut bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan waktu ibadah sejak pagi hingga malam.

Selain menunaikan shalat lima waktu, umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat juga perlu mempersiapkan diri untuk melaksanakan shalat Jumat sesuai waktunya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:

Imsak: 03.59 WIB

Subuh: 04.09 WIB

Terbit: 05.23 WIB

Duha: 05.50 WIB

Zuhur: 11.38 WIB

Asar: 14.48 WIB

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.57 WIB