Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Barat Besok Senin, 26 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Senin, 26 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.
Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah kesibukan beraktivitas.
Hari Jumat menjadi momen istimewa bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak amalan kebaikan.
Selain menunaikan shalat lima waktu, umat Muslim laki-laki juga bersiap melaksanakan shalat Jumat di masjid. Karena itu, mengetahui jadwal shalat dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas agar ibadah tetap terlaksana dengan baik.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
Imsak: 03:59 WIB
Subuh: 04:09 WIB
Terbit: 05:18 WIB
Duha: 05:50 WIB
Zuhur: 11:38 WIB
Asar: 14:47 WIB
Magrib: 17:51 WIB
Isya: 18:57 WIB
Masyarakat diimbau untuk memperhatikan jadwal tersebut agar dapat menunaikan ibadah dengan tertib dan tepat waktu. Khusus pada hari Jumat, umat Islam juga dapat mempersiapkan diri untuk berangkat lebih awal ke masjid guna melaksanakan shalat Jumat.
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Jawa Pos
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