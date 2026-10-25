Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Majalengka Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu cara bagi umat Islam untuk mempersiapkan waktu ibadah di tengah berbagai aktivitas.

Bagi masyarakat di wilayah Majalengka, informasi waktu shalat ini dapat dijadikan pedoman agar tidak melewatkan waktu ibadah wajib dan dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih teratur.

Jumat juga menjadi hari istimewa bagi umat Islam. Selain menunaikan shalat lima waktu, umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat berkewajiban melaksanakan shalat Jumat.

Karena itu, penting untuk memperhatikan jadwal shalat, khususnya waktu Zuhur, agar dapat mempersiapkan diri sebelum beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

Imsak: 03.56 WIB

Subuh: 04.06 WIB

Terbit: 05.19 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.35 WIB

Asar: 14.44 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.54 WIB