Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Majalengka Besok Senin, 26 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu cara bagi umat Islam untuk mempersiapkan waktu ibadah di tengah berbagai aktivitas.
Bagi masyarakat di wilayah Majalengka, informasi waktu shalat ini dapat dijadikan pedoman agar tidak melewatkan waktu ibadah wajib dan dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih teratur.
Jumat juga menjadi hari istimewa bagi umat Islam. Selain menunaikan shalat lima waktu, umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat berkewajiban melaksanakan shalat Jumat.
Karena itu, penting untuk memperhatikan jadwal shalat, khususnya waktu Zuhur, agar dapat mempersiapkan diri sebelum beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:
Imsak: 03.56 WIB
Subuh: 04.06 WIB
Terbit: 05.19 WIB
Duha: 05.47 WIB
Zuhur: 11.35 WIB
Asar: 14.44 WIB
Magrib: 17.44 WIB
Isya: 18.54 WIB
Masyarakat Majalengka dapat menggunakan jadwal tersebut sebagai acuan untuk mengatur kegiatan sekaligus menjaga ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah. Perlu diingat bahwa waktu shalat dapat berbeda di sejumlah lokasi, sehingga masyarakat sebaiknya menyesuaikan dengan jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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