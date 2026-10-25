Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Senin, 26 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap selaras dengan waktu ibadah.
Mengetahui waktu shalat sejak awal juga membantu mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban tepat waktu.
Pada Senin, 26 Oktober 2026, umat Islam juga dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan shalat Jumat bagi laki-laki Muslim yang memenuhi syarat. Pastikan untuk memperhatikan waktu Zuhur dan menyesuaikan aktivitas agar ibadah dapat dijalankan dengan baik.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:
Imsak: 03.55 WIB
Subuh: 04.05 WIB
Terbit: 05.14 WIB
Duha: 05.46 WIB
Zuhur: 11.34 WIB
Asar: 14.43 WIB
Magrib: 17.47 WIB
Isya: 18.53 WIB
Jadwal tersebut dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Muslim di Kuningan untuk menjalankan ibadah sesuai waktunya. Meski demikian, waktu shalat bisa memiliki sedikit perbedaan di wilayah tertentu, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap mengacu pada jadwal yang berlaku di lokasi masing-masing.
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Jawa Pos
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