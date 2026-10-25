Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cirebon Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Jumat, 23 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah kesibukan beraktivitas.

Hari Jumat menjadi momen istimewa bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak amalan kebaikan. Selain menjalankan shalat lima waktu, umat Muslim laki-laki juga melaksanakan shalat Jumat di masjid.

Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat dapat mengatur waktu agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan tanpa mengabaikan kewajiban ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

Imsak: 03:55 WIB

Subuh: 04:05 WIB

Terbit: 05:18 WIB

Duha: 05:46 WIB

Zuhur: 11:34 WIB

Asar: 14:43 WIB

Magrib: 17:43 WIB

Isya: 18:53 WIB