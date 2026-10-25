Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Jumat, 23 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas.

Hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Selain menunaikan shalat lima waktu, umat Muslim laki-laki juga bersiap melaksanakan shalat Jumat di masjid. Dengan mengetahui jadwal shalat, masyarakat dapat mengatur aktivitas agar ibadah tetap terlaksana dengan baik.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

Imsak: 03:58 WIB

Subuh: 04:08 WIB

Terbit: 05:18 WIB

Duha: 05:49 WIB

Zuhur: 11:37 WIB

Asar: 14:47 WIB

Magrib: 17:50 WIB