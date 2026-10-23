Hari Santri Nasional, BAZNAS Salurkan 2.500 Beasiswa dan Renovasi 700 Pesantren

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan beasiswa pendidikan bagi 2.500 santri dan bantuan perbaikan sarana dan prasarana untuk 700 pesantren, total nilai Rp 27,5 miliar pada peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan BAZNAS Idy Muzayyad mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen BAZNAS dalam mendukung pendidikan santri.

Terutama dari kalangan mustahik, sekaligus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pesantren.

”Pada Hari Santri, sebagai wujud perhatian kepada pendidikan santri, BAZNAS memberikan beasiswa kepada 2.500 santri di seluruh Indonesia dengan nilai Rp 10 miliar,” papar Idy Muzayyad dilansir dari Antara.

”BAZNAS juga telah memberikan bantuan kepada 700 pesantren di seluruh Indonesia untuk renovasi melalui program Pesantren Nyaman Belajar, dengan nilai Rp 17,5 miliar,” sambung Idy.

Idy menyampaikan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan zakat yang dititipkan para muzaki untuk membantu mustahik.

Diharapkan dukungan terhadap pendidikan santri dan perbaikan fasilitas pesantren dapat membantu mencetak generasi yang unggul dan Qurani.

Upaya tersebut juga sejalan dengan tema Hari Santri Nasional 2026, yakni Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.