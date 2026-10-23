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Jumat, 23 Oktober 2026 | 08.30 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 23 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Kamis, 22 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah aktivitas harian.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 23/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

  • Imsak: 03:59 WIB

  • Subuh: 04:09 WIB

  • Terbit: 05:18 WIB

  • Duha: 05:50 WIB

  • Zuhur: 11:38 WIB

  • Asar: 14:46 WIB

  • Magrib: 17:50 WIB

  • Isya: 18:56 WIB

    • Masyarakat diimbau untuk memperhatikan jadwal tersebut agar dapat menjalankan ibadah dengan tertib dan tepat waktu. Pastikan juga untuk menyesuaikan waktu berdasarkan wilayah tempat tinggal masing-masing karena jadwal shalat dapat berbeda di setiap daerah.

    Editor: Hanny Suwindari
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