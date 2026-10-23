Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 23 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya dapat menyimak jadwal shalat untuk Kamis, 22 Oktober 2026, sebagai panduan dalam menjalankan ibadah sehari-hari.
Mengetahui waktu shalat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah tepat waktu di tengah aktivitas harian.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 23/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:
Imsak: 03:59 WIB
Subuh: 04:09 WIB
Terbit: 05:18 WIB
Duha: 05:50 WIB
Zuhur: 11:38 WIB
Asar: 14:46 WIB
Magrib: 17:50 WIB
Isya: 18:56 WIB
Masyarakat diimbau untuk memperhatikan jadwal tersebut agar dapat menjalankan ibadah dengan tertib dan tepat waktu. Pastikan juga untuk menyesuaikan waktu berdasarkan wilayah tempat tinggal masing-masing karena jadwal shalat dapat berbeda di setiap daerah.
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Jawa Pos
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