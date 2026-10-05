Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Senin, 5 Oktober 2026 | 12.16 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid. (pexels) - Image

Ilustrasi masjid. (pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag SENIN 05/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:

Imsak: 04:12 WIB

Subuh: 04:22 WIB

Terbit: 05:34 WIB

Duha: 06:01 WIB

Zuhur: 11:46 WIB

Asar: 14:50 WIB

Magrib: 17:51 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

Senin, 5 Oktober 2026 | 12.30 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya

Senin, 5 Oktober 2026 | 12.23 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

Senin, 5 Oktober 2026 | 12.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore