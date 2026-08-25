Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 25 Agustus 2026 Untuk Wilayah Majalengka dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Selasa, 25 Agustus 2026:
Imsak: 04:26 WIB
Subuh: 04:36 WIB
Terbit: 05:48 WIB
Duha: 06:16 WIB
Zuhur: 11:53 WIB
Asar: 15:12 WIB
Magrib: 17:51 WIB
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