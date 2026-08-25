Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 25 Agustus 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya jadwal shalat, masyarakat juga dapat menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari agar tidak melewatkan waktu ibadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal waktu ibadah untuk wilayah Cirebon pada Selasa, 25 Agustus 2026:

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:47 WIB

Duha: 06:15 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:11 WIB