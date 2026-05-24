Haji Berapa Hari? Ini Penjelasan Lengkap Durasi Ibadah Haji dari Berangkat hingga Pulang

JawaPos.com – Menjelang musim haji, banyak calon jemaah mulai mencari tahu berbagai hal penting seputar pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah haji berapa hari sebenarnya berlangsung.

Pertanyaan ini wajar muncul karena banyak orang mengira ibadah haji hanya dilakukan beberapa hari saat puncak pelaksanaan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Padahal, jika dihitung secarakeseluruhan, perjalanan haji membutuhkan waktu lebih panjang.

Durasi ibadah haji tidak hanya mencakup rangkaian rukun dan wajib haji, tetapi juga masa keberangkatan, perpindahan kota, masa tinggal di Arab Saudi, hingga pemulangan ke Indonesia.

Karena itu, calon jemaah perlu memahami gambaran waktunya agar bisa menyiapkan fisik, mental, dan logistik dengan baik.

Dilansir dari laman resmi Badan Pengelola Keuangan Haji dan Badan Amil Zakat Nasional, berikut penjelasan lengkap mengenai berapa hari ibadah haji berlangsung.

1. Rangkaian Inti Ibadah Haji Berlangsung 4–5 Hari

Jika yang dimaksud adalah pelaksanaan inti ibadah haji, maka waktunya sekitar 4 sampai 5 hari.

Rangkaian ini dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah ketika jemaah bergerak ke Mina.

Setelah itu, puncak haji berlangsung pada 9 Zulhijjah melalui wukuf di Arafah. Kemudian malamnya jemaah menuju Muzdalifah, lalu ke Mina untuk lempar jumrah pada 10 Zulhijjah.