Haji Berapa Hari? Ini Penjelasan Lengkap Durasi Ibadah Haji dari Berangkat hingga Pulang

Sejumlah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersiap untuk diberangkatkan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (17/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com – Menjelang musim haji, banyak calon jemaah mulai mencari tahu berbagai hal penting seputar pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah haji berapa hari sebenarnya berlangsung.
Pertanyaan ini wajar muncul karena banyak orang mengira ibadah haji hanya dilakukan beberapa hari saat puncak pelaksanaan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Padahal, jika dihitung secarakeseluruhan, perjalanan haji membutuhkan waktu lebih panjang.
Durasi ibadah haji tidak hanya mencakup rangkaian rukun dan wajib haji, tetapi juga masa keberangkatan, perpindahan kota, masa tinggal di Arab Saudi, hingga pemulangan ke Indonesia.
Karena itu, calon jemaah perlu memahami gambaran waktunya agar bisa menyiapkan fisik, mental, dan logistik dengan baik.
Dilansir dari laman resmi Badan Pengelola Keuangan Haji dan Badan Amil Zakat Nasional, berikut penjelasan lengkap mengenai berapa hari ibadah haji berlangsung.
1. Rangkaian Inti Ibadah Haji Berlangsung 4–5 Hari
Jika yang dimaksud adalah pelaksanaan inti ibadah haji, maka waktunya sekitar 4 sampai 5 hari.
Rangkaian ini dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah ketika jemaah bergerak ke Mina.
Setelah itu, puncak haji berlangsung pada 9 Zulhijjah melalui wukuf di Arafah. Kemudian malamnya jemaah menuju Muzdalifah, lalu ke Mina untuk lempar jumrah pada 10 Zulhijjah.
Selanjutnya jemaah melanjutkan mabit di Mina dan melempar jumrah pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan sebagian jemaah hingga 13 Zulhijjah.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi