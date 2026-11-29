JawaPos.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani sebuah dekrit yang melarang media Ukraina memublikasikan informasi tentang kerusakan fasilitas infrastruktur vital dan jadwal pemulihannya.

"Ambil langkah-langkah mendesak untuk melarang penyebaran informasi di media massa tentang dampak kerusakan dan jadwal pemulihan fasilitas infrastruktur vital, serta tahapan dan status pembangunan struktur pelindung di lokasi infrastruktur krusial dalam sektor bahan bakar dan energi serta sektor yang bertanggung jawab atas layanan publik penting," tulis dekrit tersebut.

Sebagaimana disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin, setelah otoritas Kiev menyatakan niat untuk merusak perekonomian Rusia dan mulai melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang mengangkut kargo sipil dan juga kilang minyak, Rusia mulai merespons melalui serangan terhadap fasilitas yang dinilai penting bagi perekonomian Ukraina.

Menurut laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia, Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terhadap fasilitas infrastruktur energi, bahan bakar, dan transportasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan Angkatan Bersenjata Ukraina.