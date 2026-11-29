JawaPos.com - Pemerintah Jepang mempertimbangkan anggaran pertahanan hampir JPY 60 triliun atau sekitar Rp 6.840 triliun untuk lima tahun mulai tahun fiskal 2027. Namun, Amerika Serikat (AS) menilai jumlah tersebut belum cukup untuk memperkuat kemampuan militer Jepang di tengah meningkatnya ancaman keamanan kawasan.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (29/11), seorang sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyampaikan ketidakpuasannya kepada Jepang melalui jalur diplomatik. Washington menilai anggaran di bawah JPY 60 triliun tidak akan memadai untuk mendukung penguatan pertahanan Tokyo.

Anggaran tersebut rencananya akan dimasukkan dalam dokumen kebijakan keamanan utama yang akan direvisi pemerintah Jepang sebelum akhir tahun ini. Namun, besaran akhirnya masih menjadi perdebatan di kalangan partai penguasa.

Pada awal November, tim Perdana Menteri Sanae Takaichi secara informal menyampaikan kepada Kementerian Pertahanan bahwa total anggaran pertahanan untuk lima tahun mendatang sebaiknya berada di kisaran JPY 56 triliun atau sekitar Rp 6.384 triliun.

Angka tersebut jauh di bawah perkiraan Kementerian Pertahanan yang menilai Jepang membutuhkan sekitar JPY 70 triliun hingga JPY 80 triliun atau setara Rp 7.980 triliun hingga Rp 9.120 triliun untuk membiayai pengadaan peralatan dan sistem pertahanan dalam lima tahun ke depan.

Rencana penguatan militer Jepang diperkirakan mencakup pengadaan drone, amunisi, dan rudal dalam jumlah besar. Langkah tersebut ditujukan untuk mempersiapkan negara itu menghadapi kemungkinan konflik berkepanjangan.

Namun, usulan awal anggaran JPY 56 triliun mendapat penolakan dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa serta mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang (JIP). Pemerintah kemudian memutuskan untuk menaikkan alokasi belanja pertahanan.

Meski demikian, pemerintah AS menilai anggaran di bawah JPY 60 triliun tetap tidak cukup untuk mendukung peningkatan kemampuan militer Jepang. Isu tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda pembahasan ketika Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengunjungi Jepang mulai 8 Desember.

Partai-partai koalisi dijadwalkan menggelar pembicaraan tingkat kerja pada Selasa untuk membahas skala anggaran pertahanan. JIP yang dikenal mendorong kebijakan keamanan lebih agresif diperkirakan akan meminta anggaran minimal JPY 70 triliun atau sekitar Rp 7.980 triliun. Sementara itu, LDP kemungkinan mengusulkan kenaikan tanpa menyebut angka tertentu.

Di sisi lain, tim Takaichi mengisyaratkan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penyediaan dana untuk rencana pemangkasan tarif pajak konsumsi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu janji kampanye LDP dalam pemilihan umum Februari lalu. Karena itu, keputusan untuk menaikkan anggaran pertahanan di atas JPY 60 triliun akan bergantung pada Takaichi.

Dalam rencana penguatan pertahanan saat ini untuk periode tahun fiskal 2023 hingga 2027, Jepang mengalokasikan sekitar JPY 43 triliun atau Rp 4.902 triliun.

Selama bertahun-tahun setelah Perang Dunia II, Jepang mempertahankan anggaran pertahanan tahunan sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan konstitusi pascaperang yang menganut prinsip pasifisme.

Namun, meningkatnya sikap tegas Tiongkok di kawasan serta ancaman nuklir dan rudal Korea Utara mendorong Tokyo memperkuat kemampuan militernya. Jepang kemudian meningkatkan target belanja pertahanan hingga 2 persen dari PDB.

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Pada awal dekade 2020-an, anggaran pertahanan Jepang dalam rancangan anggaran awal masih berada di atas JPY 5 triliun. Sementara itu, pada tahun fiskal berjalan yang berakhir Maret mendatang, pemerintah mengalokasikan lebih dari JPY 9 triliun atau sekitar Rp 1.026 triliun. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi untuk anggaran awal pertahanan.