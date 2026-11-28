JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), salah satu cabang Angkatan Bersenjata Iran, menyatakan bahwa dua kapal tanker minyak menabrak ranjau di dekat Selat Hormuz, menurut laporan stasiun televisi Iran, Press TV.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.

Pelayaran melalui jalur perairan tersebut telah dibatasi secara ketat sejak operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari.

Teheran menyatakan akan mempertahankan pembatasan tersebut hingga tuntutannya dipenuhi, termasuk pencabutan blokade dan sanksi Amerika Serikat.