JawaPos.com - Sekitar 350 anak Palestina, termasuk tiga anak perempuan, dilaporkan masih mendekam di penjara Israel.

Mereka bukan hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga dilaporkan mengalami pemukulan, interogasi tanpa pendampingan hukum, kelaparan, hingga tidak mendapatkan perawatan medis yang layak.

Kondisi memprihatinkan tersebut diungkap Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina bersama Palestinian Prisoner Society dalam pernyataan bersama untuk memperingati Hari Anak Sedunia pada 20 November.

Kedua organisasi itu menyebut anak-anak Palestina menghadapi berbagai bentuk pelanggaran selama berada dalam tahanan.

Mulai dari kekerasan saat penangkapan, kondisi sel yang penuh sesak, pembatasan kunjungan keluarga, hingga tidak adanya akses memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Jumlah 350 anak tersebut juga belum mencerminkan keseluruhan anak Palestina yang ditahan Israel. Nasib puluhan anak dari Jalur Gaza yang ditangkap selama perang masih belum diketahui secara pasti akibat pembatasan kunjungan dan dugaan praktik penghilangan paksa.

Sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 2.000 penangkapan anak Palestina tercatat di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Ditangkap saat Penggerebekan di Rumah hingga di Sekitar Sekolah Penangkapan anak-anak Palestina dilaporkan berlangsung di berbagai tempat. Pasukan Israel disebut menangkap mereka ketika menggerebek rumah, di pos pemeriksaan militer, di jalanan, hingga di sekitar sekolah.

Dalam sejumlah kasus, anak-anak bahkan langsung mengalami kekerasan sejak pertama kali ditangkap. Mereka dilaporkan diborgol dan dipukuli sebelum menjalani interogasi selama berjam-jam.

Melansir Middle East Monitor, kedua organisasi menyebut interogasi tersebut terkadang berlangsung tanpa kehadiran pengacara maupun anggota keluarga. Anak-anak juga dilaporkan kehilangan waktu istirahat dan mengalami kurang tidur selama proses pemeriksaan.

Situasi semakin rumit bagi anak-anak yang ditahan melalui mekanisme penahanan administratif. Mereka dapat ditahan tanpa dakwaan resmi dan menghadapi perpanjangan masa penahanan berulang kali.

Akibatnya, anak-anak tersebut tidak memiliki kepastian kapan akan dibebaskan. Hak mereka untuk membela diri melalui proses hukum juga dinilai terabaikan.

Penyakit Kulit Menyebar, Anak-anak Kehilangan Akses Pengobatan Penderitaan anak-anak Palestina tidak berhenti setelah mereka masuk penjara. Kondisi tempat penahanan yang penuh sesak dan minim fasilitas kesehatan turut mengancam keselamatan mereka.

Menurut laporan kedua organisasi, anak-anak ditempatkan di ruangan dengan ventilasi buruk dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Mereka juga kehilangan akses terhadap pendidikan, pengobatan, serta kunjungan keluarga.

Keterbatasan perlengkapan kebersihan dan padatnya penghuni penjara disebut memicu penyebaran penyakit kulit, termasuk kudis atau skabies.

Pengobatan bagi tahanan yang sakit juga dilaporkan kerap tertunda. Bahkan, obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka disebut tidak selalu diberikan.

Selain ancaman penyakit, kelaparan menjadi persoalan serius yang dihadapi para tahanan anak.

"Anak-anak ditahan di ruangan yang penuh sesak tanpa ventilasi dan perawatan kesehatan yang memadai serta tidak mendapatkan pengobatan medis, pendidikan, dan kunjungan keluarga," demikian pernyataan kedua organisasi tersebut.

Salah satu kasus paling tragis yang disoroti adalah kematian Walid Khaled Ahmad, anak Palestina asal Silwad, wilayah timur Ramallah.

Walid meninggal dunia di Penjara Megiddo, Israel, pada Maret 2025. Kedua organisasi menyebut hasil autopsi menunjukkan kondisi tubuhnya mengalami penyusutan berat.

Pemeriksaan menemukan hilangnya massa otot dan lemak tubuh secara signifikan. Kelaparan dan dehidrasi diidentifikasi sebagai sejumlah faktor penyebab kematiannya.

Namun, penyelidikan atas kematian Walid disebut ditutup tanpa ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, jenazahnya juga baru dikembalikan kepada keluarga setelah lebih dari satu tahun ditahan oleh otoritas Israel. Kedua organisasi menyebut jenazah Walid dikembalikan dalam kondisi membeku.

Kasus tersebut menjadi salah satu bukti yang diangkat kelompok pemantau tahanan Palestina untuk mendesak penyelidikan dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran terhadap anak-anak di dalam penjara.

9.350 Warga Palestina masih Ditahan Israel Persoalan penahanan anak-anak Palestina merupakan bagian dari situasi yang lebih luas. Berdasarkan data organisasi hak asasi manusia Palestina dan Israel yang dikutip dalam pernyataan tersebut, sekitar 9.350 warga Palestina saat ini masih mendekam di penjara Israel.

Jumlah itu mencakup sekitar 350 anak-anak dan 90 perempuan.

Organisasi hak asasi manusia melaporkan para tahanan menghadapi penyiksaan, kelaparan, serta pengabaian kebutuhan medis. Puluhan orang juga dilaporkan meninggal dunia selama berada dalam tahanan Israel.

Dugaan pelanggaran terhadap tahanan Palestina disebut semakin meningkat sejak Oktober 2023, bersamaan dengan perang Israel di Jalur Gaza.

Dalam konflik tersebut, lebih dari 74.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 175.000 lainnya terluka. Mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak.

Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina serta Palestinian Prisoner Society mengecam apa yang mereka sebut sebagai impunitas Israel dan kegagalan komunitas internasional dalam melindungi anak-anak Palestina.

Keduanya mendesak penghentian penahanan administratif terhadap anak di bawah umur, pembebasan seluruh tahanan anak, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyiksaan, kelaparan, dan penghilangan paksa.