JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin memamerkan kekuatan militer bawah laut negaranya dengan meresmikan kapal selam nuklir terbaru bernama Perm.

Kapal selam ini diklaim menjadi yang pertama di armada Rusia yang dilengkapi rudal hipersonik Zircon, senjata yang dirancang memiliki kecepatan sangat tinggi dan kemampuan manuver untuk menembus pertahanan lawan.

Peresmian Perm berlangsung di galangan kapal Sevmash, Severodvinsk, wilayah barat laut Rusia, Jumat (27/11). Putin hadir langsung dalam upacara pengibaran bendera Angkatan Laut Rusia yang menandai penyerahan kapal selam tersebut kepada armada militer Moskow.

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Dalam rekaman video yang dirilis Kremlin, Putin menegaskan bahwa kemampuan Rusia membangun kapal selam nuklir menjadi salah satu keunggulan strategis negara tersebut.

"Rusia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu membangun kapal selam nuklir tangguh seperti ini, senjata yang memiliki jangkauan dan arti penting secara global," kata Putin mengutip Al Jazeera.

Masuknya Perm ke dalam armada Angkatan Laut Rusia bukan sekadar penambahan kapal perang baru. Kapal selam bertenaga nuklir memiliki posisi penting dalam strategi pertahanan Moskow karena dapat beroperasi secara tersembunyi di bawah laut dan membawa persenjataan strategis dalam jangkauan jauh.

Kemampuan bersembunyi tersebut membuat kapal selam nuklir menjadi salah satu unsur utama penangkal nuklir Rusia. Bahkan ketika pangkalan militer atau fasilitas peluncuran di darat diserang, kapal selam yang masih beroperasi di laut berpotensi mempertahankan kemampuan serangan balasan.

Rudal Hipersonik Zircon Jadi Andalan Kapal Selam

Perhatian terhadap Perm terutama tertuju pada persenjataan rudal hipersonik Zircon. Rusia mengklaim kapal selam tersebut menjadi unit pertama yang dibekali rudal jenis ini.

Rudal hipersonik merupakan salah satu teknologi persenjataan yang tengah dikembangkan sejumlah negara besar. Kecepatan tinggi dan kemampuan bermanuver menjadi karakteristik yang membuat senjata tersebut berpotensi menyulitkan sistem pertahanan lawan.

Jika diluncurkan dari kapal selam, rudal Zircon juga memberikan keuntungan dari sisi posisi serangan. Kapal selam dapat mendekati kawasan operasi tanpa mudah terdeteksi, sehingga lawan menghadapi tantangan lebih besar dalam memperkirakan arah datangnya serangan.

Kombinasi platform bawah laut dan rudal berkecepatan tinggi tersebut memperkuat kemampuan serangan jarak jauh Rusia. Namun, efektivitasnya dalam menghadapi sistem pertahanan modern tetap bergantung pada kondisi operasional dan kemampuan masing-masing sistem persenjataan.

Putin tidak hanya meresmikan Perm. Dia juga mengumumkan rencana penambahan lima kapal selam nuklir baru ke dalam armada Rusia hingga 2030.

Tiga dari lima kapal selam tersebut akan menggunakan kelas Yasen-M, sama seperti Perm. Kapal selam jenis ini dirancang untuk menjalankan operasi di berbagai wilayah perairan dunia dengan membawa sejumlah jenis rudal jelajah.

Putin menyebut kapal selam kelas Yasen-M mampu beroperasi di "bagian mana pun dari lautan dunia". Kemampuan tersebut menjadi modal Rusia untuk mempertahankan jangkauan operasi militernya di luar wilayah perairan nasional.

Penambahan armada kapal selam nuklir juga memperlihatkan bahwa Moskow masih menempatkan kekuatan bawah laut sebagai prioritas dalam modernisasi militernya.

Putin memastikan Rusia akan melanjutkan program pembaruan Angkatan Laut. Dia menyatakan optimistis seluruh rencana pembangunan armada laut yang tangguh dapat direalisasikan secara penuh dan tepat waktu.