JawaPos.com - Puluhan ribu warga Palestina melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di Yerusalem pada Jumat.

Pemerintahan Yerusalem melaporkan puluhan ribu warga Palestina berhasil mencapai Masjid Al-Aqsa untuk menjalankan salat Jumat di tengah pembatasan dan aturan ketat yang diberlakukan otoritas penjajah Israel di sekitar Kota Tua dan di pintu masuk-pintu masuk Masjid Al-Aqsa.

Selama lebih dari tiga tahun, Israel melarang penduduk Tepi Barat dan Jalur Gaza memasuki Yerusalem dan menunaikan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa.