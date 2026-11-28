Puluhan Ribu Jamaah Laksanakan Salat Jumat di Al Apsa
Suasana shalat di Masjid Al Aqsa. (ANTARA/Anadolu)
JawaPos.com - Puluhan ribu warga Palestina melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di Yerusalem pada Jumat.
Pemerintahan Yerusalem melaporkan puluhan ribu warga Palestina berhasil mencapai Masjid Al-Aqsa untuk menjalankan salat Jumat di tengah pembatasan dan aturan ketat yang diberlakukan otoritas penjajah Israel di sekitar Kota Tua dan di pintu masuk-pintu masuk Masjid Al-Aqsa.
Selama lebih dari tiga tahun, Israel melarang penduduk Tepi Barat dan Jalur Gaza memasuki Yerusalem dan menunaikan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa.
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Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur itu dihormati sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam. Hingga saat ini, status kompleks suci tersebut masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina. (*)
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