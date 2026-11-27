JawaPos.com - Asia selama ini menjadi salah satu kawasan kunci yang menopang dominasi Nvidia dalam industri akal imitasi (AI). Namun, ketergantungan tersebut kini menghadirkan risiko baru setelah kembalinya Jensen Huang sebagai CEO mengguncang pasar dan meningkatkan kekhawatiran terhadap pengaruh politik serta regulasi Amerika Serikat (AS). Dampaknya tidak hanya menyangkut harga saham, tetapi juga investasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara Asia.

Dilansir dari BBC, Jumat (27/11/2026), indeks saham berbasis teknologi di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mengalami gejolak setelah kapitalisasi pasar Nvidia melonjak hampir USD 1 triliun atau sekitar Rp18.370 triliun, dengan kurs Rp18.370 per dolar AS. Optimisme investor kemudian mereda akibat kekhawatiran terhadap pemeriksaan politik dan regulasi perusahaan. Dosen studi internasional Nanyang Technological University Dylan Loh menyebut Nvidia sebagai barometer penting perdagangan AI yang semakin menentukan arah ekonomi Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Malaysia.

Ketergantungan tersebut berakar pada posisi Nvidia dalam rantai pasok semikonduktor. Perusahaan itu mengandalkan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) untuk memproduksi sebagian besar cipnya. Akibatnya, perubahan permintaan terhadap teknologi Nvidia turut memengaruhi industri manufaktur dan ekspor Taiwan. Pendiri East Asia Econ Paul Cavey mengatakan lonjakan pertumbuhan ekonomi Taiwan sejak 2024 terutama didorong peningkatan ekspor produk terkait AI.

Besarnya kepentingan tersebut terlihat dari rencana investasi Nvidia di Taiwan. Huang sebelumnya menyatakan perusahaan berencana menginvestasikan sekitar USD 150 miliar atau Rp2.755,5 triliun per tahun di pulau tersebut. Sementara itu, Korea Selatan dan Jepang memasok komponen penting, termasuk cip memori dan peralatan pengujian. Samsung dan SK Hynix merupakan pemasok komponen bagi prosesor Nvidia.

Dylan Loh menegaskan, "Asia bukan sekadar pasar bagi Nvidia. Kawasan ini merupakan mesin yang tidak tergantikan bagi dominasi AI perusahaan tersebut berkat ekosistem manufaktur semikonduktor dan memori Asia Timur."

Ekspansi AI juga mendorong pembangunan pusat data. Menurut perusahaan riset properti CBRE, investasi pusat data Asia Pasifik mencapai rekor USD 11,6 miliar atau sekitar Rp213,09 triliun pada 2025. Google, Microsoft, dan Oracle berencana meningkatkan belanja infrastruktur di kawasan tersebut sekitar 60 persen tahun ini. Permintaan terhadap neocloud, penyedia pusat data khusus untuk komputasi AI, juga meningkat pesat.

Namun, pertumbuhan tersebut menghadapi persoalan keamanan rantai pasok. Megaspeed, perusahaan AI berbasis Singapura yang sebelumnya menjadi salah satu pembeli terbesar cip Nvidia di Asia Tenggara, dituduh menyelundupkan cip ke Tiongkok. Perusahaan membantah tuduhan itu dengan menyatakan, "Kami menjalankan bisnis yang sah dan sesuai hukum."

Megaspeed juga menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan penyelidikan internal. AS menyatakan akan melarang perusahaan tersebut berbisnis di negaranya. Sementara itu, Singapura kembali menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini berkat dorongan teknologi.

Washington turut memperketat pengawasan ekspor. Pemerintahan Joe Biden dan Donald Trump sebelumnya membatasi penjualan cip Nvidia paling canggih ke Tiongkok. Aturan baru Amerika Serikat juga meningkatkan pengawasan terhadap operator pusat data di Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Brasil.

Kebijakan tersebut membatasi bukan hanya pengiriman cip, tetapi juga akses perusahaan Tiongkok terhadap kapasitas komputasi di luar negeri. Financial Times melaporkan Nvidia telah menghentikan sementara pengiriman ke kawasan tersebut sambil menyesuaikan diri dengan aturan baru. Nvidia belum menanggapi permintaan komentar BBC.

Di Taiwan, kembalinya Huang disambut meriah. Lahir di pulau tersebut, CEO Nvidia itu memiliki basis penggemar yang dikenal dengan sebutan Jensanity. Namun, sebagian investor justru menyoroti ketergantungan industri semikonduktor Taiwan terhadap Nvidia dan mempertanyakan kesiapan negara tersebut membangun rantai pasok yang tidak bergantung pada Tiongkok.

Di sisi lain, tekanan terhadap Huang di Amerika Serikat diperkirakan meningkat setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali DPR dan Senat pada tahun baru.

Kepala Strategi Investasi Saxo Bank Charu Chanana mengingatkan, "Kembalinya Jensen mungkin menyelesaikan krisis kepemimpinan dalam jangka pendek, tetapi tidak menghapus persoalan hukum dan politik yang masih membayangi."

Di tengah investasi AI bernilai triliunan dolar, konsentrasi pengaruh Nvidia menjadi risiko bagi pasar global. Pendiri Constellation Research Ray Wang memperkirakan Partai Demokrat akan terus menyelidiki persoalan tersebut. "Saya yakin Partai Demokrat di Kongres pasti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.