JawaPos.com - Perusahaan neuroteknologi milik Elon Musk, Neuralink, memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) untuk memulai uji klinis tahap pivotal implan otak LINK pada pasien amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Persetujuan tersebut membuka jalan bagi pengujian yang lebih luas terhadap teknologi antarmuka otak-komputer atau brain-computer interface (BCI), sekaligus membawa Neuralink selangkah lebih dekat menuju kemungkinan penggunaan komersial.

Dilansir dari Bloomberg, Jumat (27/11/2026), penelitian ini akan menguji keamanan dan efektivitas perangkat LINK pada pasien ALS yang mengalami kelumpuhan berat. Penyakit neurodegeneratif progresif tersebut merusak sel-sel saraf yang mengendalikan gerakan otot secara sadar. Akibatnya, kemampuan penderita untuk bergerak, berbicara, hingga berkomunikasi dapat terus menurun seiring perkembangan penyakit.

Melalui akun resminya di X pada Rabu (25/11), Neuralink mengumumkan persetujuan tersebut sebagai uji pivotal pertama untuk implan antarmuka otak-komputer di Amerika Serikat. Perusahaan menyatakan, "Kami telah memperoleh persetujuan FDA untuk memulai LINK, uji pivotal pertama bagi antarmuka otak-komputer implan di Amerika Serikat. Penelitian ini dibangun berdasarkan pengalaman kami bersama lebih dari 30 peserta yang telah menggunakan Neuralink hingga saat ini." Bloomberg juga melaporkan persetujuan FDA tersebut pada hari yang sama.

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Berbeda dari pengujian awal yang terutama berfokus pada keamanan dasar dan fungsi perangkat, studi LINK akan menilai kemampuan peserta mengendalikan perangkat digital hanya melalui aktivitas otak. Neuralink secara khusus menargetkan hasil fungsional yang dapat meningkatkan kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari. Selain kemampuan pengoperasian perangkat, penelitian akan mengevaluasi keamanan jangka panjang dan keandalan sistem di sejumlah lokasi klinis.

Teknologi ini bekerja melalui implan N1 yang dipasang melalui prosedur bedah pada tengkorak. Neuralink kemudian menggunakan robot bedah R1 untuk memasukkan benang elektroda fleksibel ke dalam jaringan otak. Elektroda tersebut menangkap aktivitas saraf yang berkaitan dengan gerakan, kemudian perangkat lunak menerjemahkannya menjadi perintah digital. Dengan mekanisme tersebut, pasien dapat mengendalikan komputer tanpa harus menggerakkan tangan atau menggunakan perangkat input konvensional.

Potensi teknologi itu sebelumnya terlihat melalui pengalaman Bradford Smith, peserta pertama Neuralink dengan ALS yang diperkenalkan perusahaan pada 2025. Smith berhasil berkomunikasi menggunakan sinyal otak tanpa mengandalkan kemampuan berbicara. Pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana BCI dapat membantu penderita kelumpuhan mempertahankan akses komunikasi ketika kemampuan motorik mereka semakin terbatas.

Smith menggambarkan perubahan yang dialaminya melalui pernyataan yang dikutip Engadget. "Neuralink telah memberi saya kebebasan, harapan, dan komunikasi yang lebih cepat. Teknologi ini telah meningkatkan kualitas hidup saya secara signifikan. Saya sangat senang terlibat dalam sesuatu yang besar dan dapat membantu banyak orang," ujarnya. Pengalaman Smith menjadi salah satu gambaran manfaat praktis yang ingin dievaluasi lebih lanjut melalui penelitian LINK.

Sementara itu, pengembangan Neuralink tidak hanya bertumpu pada pengalaman satu peserta. Perusahaan menyebut lebih dari 30 orang telah menggunakan implan dalam rangkaian penelitian awal di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Secara keseluruhan, para peserta telah menyumbangkan ribuan jam penggunaan teknologi tersebut dalam kehidupan nyata, termasuk untuk berkomunikasi dengan keluarga, bermain gim, mengekspresikan kreativitas, hingga menempuh pendidikan tinggi.

Neuralink menyatakan pasien ALS berpotensi memenuhi syarat untuk mengikuti penelitian LINK dan pendaftaran peserta telah dibuka. Namun, perusahaan belum merinci jumlah peserta maupun seluruh persyaratan klinisnya. Persetujuan FDA saat ini memberikan kewenangan untuk merekrut peserta dan menjalankan penelitian berdasarkan protokol klinis yang telah disetujui, bukan izin untuk langsung menjual perangkat kepada masyarakat.

Jika hasil penelitian menunjukkan keamanan dan efektivitas yang memadai, Neuralink berpeluang melanjutkan pengembangan melalui tahapan pengujian dan pengajuan regulasi berikutnya sebelum memperoleh izin pemasaran. Bagi industri neuroteknologi, perkembangan ini menandai kemajuan penting dalam upaya menghubungkan aktivitas otak manusia dengan perangkat digital.

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